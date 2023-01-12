В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
47 минут назад

В центре Москвы посетительница бара откусила ухо парню

News.ru

В центре Москвы посетительница бара Kill Fish откусила ухо молодому человеку, с которым хотела познакомиться, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Канал отмечает, что объяснить мотив своего поступка девушка не смогла. После нападения на посетителя бара она попыталась скрыться и заперлась в туалете заведения. Мужчина написал заявление в полицию.

Посетительница московского бара откусила ухо понравившемуся парню
Фото: shutterstockshutterstock

Telegram-канал сообщает, что девушка подошла к парню на выходе из бара. Молодые люди познакомились и начали разговаривать. Потом девушка решила обнять молодого человека и откусила ему мочку уха.

В российском городе 4 женщины подрались на парковке и попали на видео

В начале декабря российский исполнитель Григорий Лепс устроил драку в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта около бара Finnegan’s на Московском проспекте. Очевидцы засняли на видео, как Лепс с охранниками выясняет отношения с мужчиной на улице около питейного заведения. Портал 47news.ru утверждает, что перед инцидентом певец заказал в баре 14 порций виски на сумму более 12 тысяч рублей.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Происшествия,Григорий Лепс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители