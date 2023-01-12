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4 минуты назад

В Уфе задержали сбежавшую женщину, которая избивала и морила голодом своих детей

Газета.Ru

В Башкортостане инспекторы по делам несовершеннолетних задержали жительницу Уфы, подозреваемую в истязании собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В Уфе задержали сбежавшую женщину, которая избивала и морила голодом детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 января СМИ стало известно, что 41-летняя Елена Балаганова жестоко избивала и морила голодом своих дочерей в возрасте 11 и 9 лет. Женщина стояла на учете, поскольку ранее была судима за неисполнение родительских обязанностей, однако, по информации Mash Batash, органы опеки ни разу не проверили семью. Недавно соседи вызвали полицию, услышав в жилище Балагановой громкий плач. Оказалось, что женщина сбежала, оставив детей одних и без еды. Девочки, старшая из которых в момент обнаружения была вся в синяках и кровоподтеках, были доставлены в семейный центр, а их мать пропала.

Согласно заявлению правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В настоящий момент мать девочек задержана, а расследование продолжается.

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