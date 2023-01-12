В Уфе задержали сбежавшую женщину, которая избивала и морила голодом детей

12 января СМИ стало известно, что 41-летняя Елена Балаганова жестоко избивала и морила голодом своих дочерей в возрасте 11 и 9 лет. Женщина стояла на учете, поскольку ранее была судима за неисполнение родительских обязанностей, однако, по информации Mash Batash, органы опеки ни разу не проверили семью. Недавно соседи вызвали полицию, услышав в жилище Балагановой громкий плач. Оказалось, что женщина сбежала, оставив детей одних и без еды. Девочки, старшая из которых в момент обнаружения была вся в синяках и кровоподтеках, были доставлены в семейный центр, а их мать пропала.