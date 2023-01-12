Индийская подлодка застряла в Северодвинске из-за санкций

Издание напоминает, что дизель-электрическая субмарина проекта 877 «Палтус» была спущена на воду в 1988 году в СССР и тогда же передана индийской стороне. В 2018 году Москва и Дели заключили контракт на ее модернизацию общей стоимостью 700 миллионов долларов. Согласно его условиям, подлодка должны быть транспортирована напрямую из Северодвинска, где проходит ее ремонт, в индийский Мумбаи.