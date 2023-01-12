МИД РФ будет следить за судом по нападению на 11-летнего россиянина на Крите

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство будет внимательно следить за ходом суда по делу о нападении на 11-летнего гражданина России на греческом острове Крит в 2013 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что инцидент произошёл в 2013 году в гостинице «Лагуна» на острове Крит. 11-летний россиянин Никита Онищенко находился на отдыхе с семьёй, когда аниматор из Нидерландов нанёс ему 20 ножевых ранений. Из-за полученных травм Никита оказался прикован к инвалидному креслу и нуждается в регулярном дорогостоящем лечении. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, напавший страдает от серьёзного психического заболевания, но при устройстве на работу аниматором он об этом не сообщил. Отметим, что напавшего признали виновным. Кроме того, в преступном пренебрежении надзором признали виновной его мать.

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По словам Марии Захаровой, в 2021 году межокружной суд Гааги признал ответственность матери нападавшего, предусмотрев немедленное взыскание с неё денежных средств на лечение пострадавшего, но та подала апелляцию. В 2022 году апелляционный суд запретил взыскание компенсации до вынесения апелляционного решения, а после окончательно отменил решение межокружного суда и мать аниматора была оправдана. Захарова подчеркнула, что дело было рассмотрено в Нидерландах по греческому праву, в рамках которого обвиняемая уже была признана виновной.

«С сожалением наблюдаем за происходящим в судебной системе Нидерландов, где все чаще выносимые решения принимаются в угоду сиюминутным политическим интересам и идут вразрез с основополагающими принципами правосудия – справедливостью и беспристрастностью», – сказано в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что это решение «не имеет ничего общего с правосудием и справедливостью, открыто ущемляет законные интересы нашего гражданина, нарушает основополагающие принципы международного права». Она подчеркнула, что МИД России будет внимательно следить за ходом разбирательства, а также оказывать Никите «всестороннюю поддержку».