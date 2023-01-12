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1 час назад

Утопившую в туалете новорожденного сына россиянку приговорили к 2 годам колонии-поселения

Газета.Ruиещё 1

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местной жительницу, признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Утопившей в туалете новорожденного сына россиянке вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в сентябре 2022 года.

Так, беременная женщина с приближением наступления родов задумала убить ребенка, чтобы скрыть факт своей беременности и родов от родственников и сожителя. Когда роды начались, она зашла кабину общественного биотуалета. Там она родила живорожденного и недоношенного мальчика, который упал в бак для отходов.

В результате действий обвиняемой смерть ребенка наступила от механической асфиксии. После родов она покинула кабинку, не пытаясь сохранить ему жизнь.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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