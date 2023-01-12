Утопившей в туалете новорожденного сына россиянке вынесли приговор

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местной жительницу, признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года.
Так, беременная женщина с приближением наступления родов задумала убить ребенка, чтобы скрыть факт своей беременности и родов от родственников и сожителя. Когда роды начались, она зашла кабину общественного биотуалета. Там она родила живорожденного и недоношенного мальчика, который упал в бак для отходов.
В результате действий обвиняемой смерть ребенка наступила от механической асфиксии. После родов она покинула кабинку, не пытаясь сохранить ему жизнь.
С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.