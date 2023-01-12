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24 минуты назад

Двое контрактников сбежали из подмосковных воинских частей

Lenta.ru

Двое контрактников сбежали из воинских частей в Подмосковье. Об этом сообщило агентство REGNUM в четверг, 12 января.

Двое контрактников сбежали из подмосковных воинских частей
Фото: Евгения Яблонская / КоммерсантъЕвгения Яблонская / Коммерсантъ

Инциденты произошли минувшей ночью в воинских частях в Красногорске и Домодедове.

В Красногорске расположение воинской части самовольно покинул 32-летний рядовой-контрактник Андрей А. Было ли при нем оружие, пока остается неизвестным. Из воинской части в Домодедово сбежал 36-летний служащий по контракту Александр Б.

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По обоим случаям сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверки.

В октябре 2022 года юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что в России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного.

По информации адвоката, дезертировавший россиянин заявил командиру, что отказывается ехать на Украину, после чего сбежал через дырку в заборе. Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Происшествия,Павел Чиков,
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