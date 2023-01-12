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11 минут назад

Валун раздавил машину водителя, вышедшего поговорить по телефону

Газета.Ru

Мужчина из Калифорнии чудом выжил после того, как на его машину упал огромный валун, пишет UPI.

Валун раздавил машину вышедшего поговорить по телефону водителя
Фото: KTLA 5KTLA 5

За несколько секунд до этого американец вышел из автомобиля. Маурисио Энано рассказал, что припарковался у своего дома и вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок девушки. Буквально через мгновение мужчина услышал сильный грохот, обернулся и увидел, что на его авто упал огромный валун, проломивший крышу транспортного средства.

"Мою машину просто раздавило" - прокомментировал мужчина.

Кроме того, обломки камня разлетелись по четырем полосам движениям, повредив как минимум еще одну припаркованную машину. Автомобиль Маурисио после инцидента не подлежит восстановлению. Была ли у Энано оформлена страховка, не сообщается. Сам мужчина не пострадал.

Ранее водитель разбил Ford GT стоимостью $700 тысяч, потому что не знал, как им управлять.

Происшествия,Ford,
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