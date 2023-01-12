Валун раздавил машину вышедшего поговорить по телефону водителя

Мужчина из Калифорнии чудом выжил после того, как на его машину упал огромный валун, пишет UPI.

Фото: KTLA 5 KTLA 5

За несколько секунд до этого американец вышел из автомобиля. Маурисио Энано рассказал, что припарковался у своего дома и вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок девушки. Буквально через мгновение мужчина услышал сильный грохот, обернулся и увидел, что на его авто упал огромный валун, проломивший крышу транспортного средства.

"Мою машину просто раздавило" - прокомментировал мужчина.

Кроме того, обломки камня разлетелись по четырем полосам движениям, повредив как минимум еще одну припаркованную машину. Автомобиль Маурисио после инцидента не подлежит восстановлению. Была ли у Энано оформлена страховка, не сообщается. Сам мужчина не пострадал.