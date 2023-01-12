Воспитательница российского детского сада протащила ребенка за ногу по снегу

Следователи и прокуратура в Усть-Куте проведут проверку после появления видео, на котором воспитательница детского сада тащит ребенка за ногу по снегу, передает «КП в Иркутске».

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Предположительно, мальчик не хотел возвращаться с прогулки, и сотрудница учреждения решила силой завести его в помещение. Женщина сначала тащила ребенка за капюшон, а потом кинула на снег и схватила за ногу. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, а также опросили заведующую и воспитателя детского сада, которую сняли на камеру из соседнего здания.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — приводит издание сообщение пресс-службы управления СК России по Иркутской области.