ФСБ сообщила о задержании планировавшего вступить в ВСУ россиянина

ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы воевать против российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Отмечается, что 40-летний мужчина поддерживал связь через с представителем Украины через интернет. По его рекомендации он изучил маршрут выезда на территорию страны, приобрел медицинские средства, элементы военной экипировки и обмундирования.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину на железнодорожной станции Твери при попытке выехать в сторону границы России и Украины. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»), суд поместил его под стражу.
Напомним, что 30 декабря ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировал совершить преступление террористического характера. Злоумышленник дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.