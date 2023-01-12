ФСБ сообщила о задержании планировавшего вступить в ВСУ россиянина

ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать из России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы воевать против российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

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Отмечается, что 40-летний мужчина поддерживал связь через с представителем Украины через интернет. По его рекомендации он изучил маршрут выезда на территорию страны, приобрел медицинские средства, элементы военной экипировки и обмундирования.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину на железнодорожной станции Твери при попытке выехать в сторону границы России и Украины. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»), суд поместил его под стражу.