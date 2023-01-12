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6 минут назад

На "Новую Газету" составили еще один протокол о дискредитации ВС РФ

Газета.Ruиещё 1

В Таганский суд Москвы поступило дело в отношении «Новой Газеты», издание обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Информация об этом содержится в картотеке суда.

На «Новую газету» составили протокол за дискредитацию армии
Фото: ТАССТАСС

Согласно материалам суда, дело было зарегистрировано 11 января и в данный момент находится у судьи.

17 ноября прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Новая газета».

15 сентября 2022 года Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» в качестве электронного СМИ. Причиной для этого было названо то, что организация дважды была упомянута без пометки, что она является иностранным агентом.

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«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

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