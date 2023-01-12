Подростки жестоко избили сверстницу в Подмосковье

В Московской области несколько школьников жестоко избили сверстницу. Об этом сообщает Telegram-канал Москва с огоньком.

По предварительным данным, инцидент произошел в Люберцах. Все происходящее подростки снимали на камеру телефона.

На распространившемся ролике видно, как группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносит девочке удары руками и ногами. В какой-то момент один из подростков попросил остановить издевательства, но ровесники проигнорировали его просьбу.