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4 минуты назад

Группа подростков жестоко избила сверстницу в Подмосковье

Газета.Ru

В Московской области несколько школьников жестоко избили сверстницу. Об этом сообщает Telegram-канал Москва с огоньком.

Подростки жестоко избили сверстницу в Подмосковье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По предварительным данным, инцидент произошел в Люберцах. Все происходящее подростки снимали на камеру телефона.

На распространившемся ролике видно, как группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносит девочке удары руками и ногами. В какой-то момент один из подростков попросил остановить издевательства, но ровесники проигнорировали его просьбу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье школьники жестоко избили девочку в школе. В больнице девочке диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы головы, шеи и спины. Сейчас происшествием занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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