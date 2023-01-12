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16 минут назад

Мужчина сгорел в собственном автомобиле в Оренбурге

Газета.Ru

В Оренбурге мужчина сгорел в автомобиле, который находился в гараже. Об этом сообщает региональное МЧС.

Мужчина сгорел в собственном автомобиле в Оренбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании гаража и автомобиля на улице Дзержинского Оренбурга. В течение нескольких минут огнеборцы прибыли к месту пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожар полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

В ходе тушения в автомобиле был обнаружен погибший мужчина. Предположительно, возгорание произошло из-за курения в салоне машины. Мужчина не смог выбраться из автомобиля и сгорел.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на парковке в городе Кудрово Ленинградской области.

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