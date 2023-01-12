Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в саду собственного дома. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что это произошло 7 января. Тело 60-летнего Мулала, неподвижно лежащее в саду, обнаружила жена. Отмечается, что после случившегося собаки были изъяты Обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.
В Футбольной ассоциации Замбии выразили соболезнования в связи со смертью Мулала.
«Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.
Мулала провел за сборную Замбии шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».