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17 минут назад

Бывшего футболиста африканской сборной насмерть загрызли собаки

Lenta.ru

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в саду собственного дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что это произошло 7 января. Тело 60-летнего Мулала, неподвижно лежащее в саду, обнаружила жена. Отмечается, что после случившегося собаки были изъяты Обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В Футбольной ассоциации Замбии выразили соболезнования в связи со смертью Мулала.

«Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.

Мулала провел за сборную Замбии шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

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