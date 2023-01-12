Вступившую в ИГИЛ в Сирии россиянку арестовали под Волгоградом

В Волгоградской области арестовали местную жительницу, которая вступила запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство". Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным источника, в мае 2015 года женщина вылетела из Саратова в Стамбул. Оттуда россиянка отправилась в Сирию, где добровольно стала членом террористической ячейки.

В январе текущего года женщину задержали на территории Волгоградской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сейчас она находится в СИЗО.