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41 минуту назад

Россиянку, вступившую в ИГИЛ в Сирии, арестовали в Волгоградской области

Газета.Ru

В Волгоградской области арестовали местную жительницу, которая вступила запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство". Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вступившую в ИГИЛ в Сирии россиянку арестовали под Волгоградом
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным источника, в мае 2015 года женщина вылетела из Саратова в Стамбул. Оттуда россиянка отправилась в Сирию, где добровольно стала членом террористической ячейки.

В январе текущего года женщину задержали на территории Волгоградской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сейчас она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 18-летнего местного жителя обвиняют в распространении видео с символикой ИГИЛ и детской порнографии.

Происшествия,Исламское государство,
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