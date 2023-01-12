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28 минут назад

Британские морги оказались переполнены после Рождества

News.ru

В Великобритании зафиксировали рекордное число смертей за рождественские праздники, передает The Sun. Королевский колледж неотложной медицины заявил, что всплеск смертности, несомненно, связан с рекордными задержками оказания неотложной помощи. Кроме того, причиной этого могла стать растущая заболеваемость гриппом.

Британские морги оказались переполнены после Рождества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Было зарегистрировано более 1600 смертей выше нормы, поскольку холодная погода , всплеск заболеваемости гриппом и долгое ожидание машин скорой помощи и в отделениях неотложной помощи в совокупности повысили уровень смертности на пятую часть, — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что это была третья неделя подряд, когда в Англии и Уэльсе было зарегистрировано более 1000 избыточных смертей.

На территориях больниц развернули временные морги, которые находятся под круглосуточной охраной. Уточняется, что обычно внутри 40-футовых транспортных контейнеров находится около 35 тел. Издание отметила, что в последний раз такую ситуацию видели в разгар пандемии.

В декабре издание The Telegraph сообщило, что Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер. Говорилось, что это приведет к перебоям в работе государственных учреждений и проблемам для миллионов людей. В акциях намеревались участвовать в том числе медсестры и сотрудники скорой помощи.

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