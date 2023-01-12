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20 минут назад

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двоих дочерей

Газета.Ru

В Уфе местная жительница жестоко избивала своих малолетних дочерей и морила их голодом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двоих дочерей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника, детей неоднократно изымали из семьи из-за издевательств со стороны матери. Россиянке несколько раз удалось убедить правоохранителей в том, что она исправилась, и забрать детей обратно. Однако, когда девочки возвращались домой, женщина снова вела прежний образ жизни и продолжала избивать дочерей.

В последний раз она нанесла старшей дочери множество ударов, расцарапала лицо и сбежала. Соседи уфимки услышали истошный плачь школьницы и вызвали полицию. Прибывшие на месте правоохранители обнаружили ребенка в синяках и кровоподтеках и абсолютно пустой холодильник. Вместе с младшей сестрой девочку передали органам опеки. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Краснодаре родители предстанут перед судом за убийство пятилетнего сына и истязание 11-летней дочери.

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