Под Петербургом школьник играл с друзьями на улице и внезапно умер

Под Петербургом пятиклассник играл с друзьями на улице и внезапно умер. Об этом в четверг, 12 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет MK.RU.

Фото: тасс тасс

Инцидент произошел в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Лежащего на обочине дороги ребенка, окруженного сверстниками, заметил проезжающий мимо мужчина. Он отвез мальчика в больницу, но оказалось, что школьник уже мертв.

Друзья погибшего рассказали полицейским, что они просто играли на улице, но в какой-то момент пятиклассник внезапно упал и больше не шевелился. Тело направлено в морг для установления причины смерти, уточняет «Фонтанка».