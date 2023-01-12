В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве матери пятерых детей

Согласно решению суда, ближайшие два месяца россиянин проведет в СИЗО. Напомним, мать пятерых детей Любовь Белюшина пропала 22 декабря прошлого года. По словам ее мужа, женщина планировала поехать в гости к своему отцу. Спустя почти три недели стало известно, что россиянка была убита. По подозрению в расправе над многодетной матерью задержали ее супруга: мужчина сознался в том, что задушил ее, а после увез ее тело на Режевской тракт. Пятерых несовершеннолетних изъяли из семьи, сейчас ими занимаются сотрудники органов опеки.