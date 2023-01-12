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27 минут назад

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве матери пятерых детей

Газета.Ruиещё 1

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения в отношении Александра Белюшина, которого подозревают в убийстве его супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве матери пятерых детей
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Согласно решению суда, ближайшие два месяца россиянин проведет в СИЗО. Напомним, мать пятерых детей Любовь Белюшина пропала 22 декабря прошлого года. По словам ее мужа, женщина планировала поехать в гости к своему отцу. Спустя почти три недели стало известно, что россиянка была убита. По подозрению в расправе над многодетной матерью задержали ее супруга: мужчина сознался в том, что задушил ее, а после увез ее тело на Режевской тракт. Пятерых несовершеннолетних изъяли из семьи, сейчас ими занимаются сотрудники органов опеки.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области перед судом предстанет 25-летний местный житель, который до смерти избил свою малолетнюю дочь и чуть не убил жену.

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