В Москве клиента сауны насмерть закололи бильярдным кием

В Москве клиент сауны умер из-за проникающего ранения в грудь деревянным кием, сообщает РЕН ТВ. Причиной трагедии стал конфликт.

Инцидент произошел 11 января в сауне «Афродита», расположенной по адресу Севастопольский проспект. Конфликт двоих мужчин перерос из словесной перепалки в драку. Во время потасовки один из них схватился за кий и ударил им в грудь противника. От полученных травм пострадавший скончался.

По информации канала, подозреваемый работает инженером-электромонтером и был ранее судим. Полиция выясняет все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье работник станции Кашира сообщил об отрубленной мужской голове в пакете и ногах, найденных недалеко от железной дороги. Силовики установили место жительства погибшего и обнаружили там еще один труп. Предположительной, второй мужчина покончил с собой.