В Ленобласти мужчина устроил стрельбу после ДТП

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на парковке в городе Кудрово Ленинградской области . Об этом сообщает Telegram-канал "Петербургская полиция".

"11 января в 16:13 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о стрельбе у д. 2 по ул. Английская в г. Кудрово. Нарядом полиции задержан 31-летний неработающий гражданин. У него изъят травматический пистолет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина на автомобиле не справился с управлением и врезался в припаркованный Kia Rio. После этого он достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по факту стрельбы.