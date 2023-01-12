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45 минут назад

В Ленобласти мужчина устроил стрельбу после ДТП

Газета.Ruиещё 1

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на парковке в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Петербургская полиция".

"11 января в 16:13 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о стрельбе у д. 2 по ул. Английская в г. Кудрово. Нарядом полиции задержан 31-летний неработающий гражданин. У него изъят травматический пистолет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина на автомобиле не справился с управлением и врезался в припаркованный Kia Rio. После этого он достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по факту стрельбы.

Ранее стало известно, что в Балашихе двое мужчин забросали снежками автомобиль ДПС и устроили потасовку с инспектором.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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