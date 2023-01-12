На Анталью обрушился сильный шторм

Штормовой ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился вечером в среду, 11 января, на турецкую провинцию Анталья. Как сообщает ТАСС, высота волн у побережья пляжа Коньяалты достигала 6 метров.

Во многих районах курорта оказались повалены деревья, от стихии пострадали десятки машин. Подчеркивается, что непогода пришла и в другие населенные пункты средиземноморского побережья Турции. Во многих районах прошли проливные дожди, которые вызвали подтопления улиц. Самый сильный ветер, по данным метеорологов, зафиксировали в соседней с Антальей провинции Ыспарта: там он достигал 102 км/час.