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20 минут назад

На Анталью обрушился сильный шторм

Никита Бородкин

Штормовой ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился вечером в среду, 11 января, на турецкую провинцию Анталья. Как сообщает ТАСС, высота волн у побережья пляжа Коньяалты достигала 6 метров.

На Анталью обрушился сильный шторм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во многих районах курорта оказались повалены деревья, от стихии пострадали десятки машин. Подчеркивается, что непогода пришла и в другие населенные пункты средиземноморского побережья Турции. Во многих районах прошли проливные дожди, которые вызвали подтопления улиц. Самый сильный ветер, по данным метеорологов, зафиксировали в соседней с Антальей провинции Ыспарта: там он достигал 102 км/час.

В главном управлении метеорологии Турции передавали штормовое предупреждение, по которому в 11 регионах страны, преимущественно в районе Средиземного и Эгейского морей, в четверг, 12 января, сохранится непогода. Там прогнозируются сильные осадки, штормовой ветер, а также снижение температуры на 2-5 градусов.

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