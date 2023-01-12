МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, который внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Основание: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста в список террористов и экстремистов.

Также сообщалось, что Аркадия Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины.

Оппозиционный журналист Аркадий Бабченко родился в 1977 году. Также он занимается писательством. В феврале 2017 года Бабченко покинул Россию якобы в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. Он жил в Праге и Израиле, с августа 2017 года — в Киеве.