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20 минут назад

МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко

Газета.Ruиещё 2

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, который внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко
Фото: ТАССТАСС

«Основание: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста в список террористов и экстремистов.

Также сообщалось, что Аркадия Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины.

Оппозиционный журналист Аркадий Бабченко родился в 1977 году. Также он занимается писательством. В феврале 2017 года Бабченко покинул Россию якобы в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. Он жил в Праге и Израиле, с августа 2017 года — в Киеве.

29 мая 2018 года украинские власти сообщили, что журналист был застрелен на лестничной клетке его дома. Позже оказалось, что «убийство» Бабченко было специальной операцией украинских правоохранителей, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Происшествия,Аркадий Бабченко,МВД России,Росфинмониторинг,
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