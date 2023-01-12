Летевший в Москву лайнер совершил экстренную посадку

Самолет компании S7, совершавший рейс Абакан — Москва, сел в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово в четверг, 12 января.

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— Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира, — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что самолет в данный момент готовится к вылету в пункт назначения, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Изначально воздушное судно должно было произвести плановую техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки, однако планы изменились из-за погодных условий.