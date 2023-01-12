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4 минуты назад

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

Вечерняя Москваиещё 1

Самолет компании S7, совершавший рейс АбаканМосква, сел в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово в четверг, 12 января.

Летевший в Москву лайнер совершил экстренную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира, — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что самолет в данный момент готовится к вылету в пункт назначения, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Изначально воздушное судно должно было произвести плановую техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки, однако планы изменились из-за погодных условий.

До этого сообщалось, что самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Кроме того, в иркутском аэропорту у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.

Происшествия,Уральские авиалинии,АК S7,Аэропорт Кольцово,Ютэйр,
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