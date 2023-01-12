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1 час назад

В Петербурге загорелся склад

Газета.Ruиещё 3

На Свердловской набережной в Санкт-Петербурге загорелся склад. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

В Петербурге загорелся склад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская наб., д. 4, лит. Б. В одноэтажном складском здании размером 15х40 метров происходит горение", — сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

К ликвидации возгорания привлечено 45 пожарных и 10 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в производственном здании. Во время пожара погибли два человека.

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