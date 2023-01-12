В Петербурге загорелся склад

На Свердловской набережной в Санкт-Петербурге загорелся склад. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская наб., д. 4, лит. Б. В одноэтажном складском здании размером 15х40 метров происходит горение", — сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.
К ликвидации возгорания привлечено 45 пожарных и 10 единиц техники.
Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в производственном здании. Во время пожара погибли два человека.