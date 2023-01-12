На россиянина заведено дело за покупку и продажу детской порнографии

Петропавловский следственный отдел завершил расследование в отношении 36-летнего местного жителя. Ему вменяют приобретение и сбыт детской порнографии, пишет ИА "Кам 24".

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На россиянина заведено дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ о приобретении и хранении в целях сбыта материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина в период с 2018 по сентябрь 2022 года приобрел в сети и хранил на своих устройствах не менее 20 материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Часть роликов он сбыл неизвестным через мессенджер. Мужчина свою вину признал.