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2 часа назад

На россиянина заведено дело за покупку и продажу детской порнографии

Газета.Ru

Петропавловский следственный отдел завершил расследование в отношении 36-летнего местного жителя. Ему вменяют приобретение и сбыт детской порнографии, пишет ИА "Кам 24".

На россиянина заведено дело за покупку и продажу детской порнографии
Фото: ТАССТАСС

На россиянина заведено дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ о приобретении и хранении в целях сбыта материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина в период с 2018 по сентябрь 2022 года приобрел в сети и хранил на своих устройствах не менее 20 материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Часть роликов он сбыл неизвестным через мессенджер. Мужчина свою вину признал.

Ранее в Минцифры заявили, что использование VPN-сервисов "приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам", а также "создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".

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