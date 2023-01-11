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30 минут назад

В Санкт-Петербурге мужчину лишили свободы на два года за жестокое убийство таксы

Газета.Ru

Мировой суд Санкт-Петербурга признал виновным Леонида Воликова в убийстве таксы. Его приговорили к наказанию в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы, однако в совокупности с другим решением суда мужчина проведет в ИК строгого режима два года, сообщает пресс-служба Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Россиянин отправился в колонию за жестокое убийство таксы
Фото: ТАССТАСС

Судом было установлено, что 10 сентября 2022 года с 01:30 до 02:00 в подъезде жилого дома Леонид Воликов в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее пяти ударов таксе Ричарду, из-за чего животное упало. Затем мужчина наступил на голову собаки и с силой надавил, причинив питомцу травмы, не совместимые с жизнью.

Такса умерла на месте преступления. Мужчина признал свою вину.

По совокупности с приговором мирового судьи ему назначили наказание в виде двух лет в ИК строгого режима. Ранее в Подмосковье освободившийся из мест лишения свободы мужчина жестоко убил кота в Рождество.

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