Россиянин отправился в колонию за жестокое убийство таксы

Мировой суд Санкт-Петербурга признал виновным Леонида Воликова в убийстве таксы. Его приговорили к наказанию в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы, однако в совокупности с другим решением суда мужчина проведет в ИК строгого режима два года, сообщает пресс-служба Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: ТАСС ТАСС

Судом было установлено, что 10 сентября 2022 года с 01:30 до 02:00 в подъезде жилого дома Леонид Воликов в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее пяти ударов таксе Ричарду, из-за чего животное упало. Затем мужчина наступил на голову собаки и с силой надавил, причинив питомцу травмы, не совместимые с жизнью.

Такса умерла на месте преступления. Мужчина признал свою вину.