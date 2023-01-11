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12 минут назад

Чемпиона мира по стрельбе застрелили в автомобиле

Илья Родин

В одной из клиник Мадрида скончался Хорхе Бальестерос, чемпион мира по практической стрельбе. Его госпитализировали с огнестрельным ранением в голову, пишет портал Marca со ссылкой на источник.

Чемпиона мира по стрельбе застрелили в автомобиле
Фото: jorgeballesteros.comjorgeballesteros.com

Отмечается, что Бальестерос в 2017 году выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, являлся трехкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. Также он был действующим офицером полиции. У него остались жена и двое детей.

Источник уточнил, что спортсмен был обнаружен в автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде. Его отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь чемпиона.

Ранее сообщалось, что на Багамах в перестрелке погиб призер чемпионата мира по легкой атлетике Шавес Харт.

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