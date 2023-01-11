Чемпиона мира по стрельбе застрелили в автомобиле

В одной из клиник Мадрида скончался Хорхе Бальестерос, чемпион мира по практической стрельбе. Его госпитализировали с огнестрельным ранением в голову, пишет портал Marca со ссылкой на источник.

Фото: jorgeballesteros.com jorgeballesteros.com

Отмечается, что Бальестерос в 2017 году выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, являлся трехкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. Также он был действующим офицером полиции. У него остались жена и двое детей.

Источник уточнил, что спортсмен был обнаружен в автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде. Его отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь чемпиона.