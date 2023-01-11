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16 минут назад

При пожаре в российском городе погибли трое детей

Lenta.ruиещё 1

В Камышлове Свердловской области при пожаре, произошедшем в частном жилом доме, погибли трое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по региону.

При пожаре в российском городе погибли трое детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду вечером, 11 января, в экстренную службу поступило сообщение о пожаре. Горел частный дом на площади в 48 квадратных метров.

«Во время тушения пожара огнеборцами были обнаружены трое погибших несовершеннолетних. В 19:05 [по местному времени] пожарные локализовали огонь, в 19:08 открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что на месте работали 14 человек личного состава, четыре единицы пожарно-спасательной техники. Пожарным дознавателям и следственным органам предстоит установить причину и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. В результате ЧП четыре человека погибли.

Происшествия,МЧС России,
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