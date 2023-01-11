Десятки тысяч человек остались без света в Дагестане

В Дагестане из-за снегопадов и сильного ветра более 45 тысяч человек остаются без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минэнерго региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Остаются без света свыше 45 тысяч человек», — сказали журналистам агентства в ведомстве.

Ранее главного управление МЧС по Дагестану сообщало, что в 12 муниципальных округах, в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах Дагестана из-за аварии без света остались более 16 тыс домов, в которых проживает почти 80 тыс человек.

«Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально значимых объектов», — уточнили в главке.