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14 минут назад

Более 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада и ветра в Дагестане

Газета.Ru

В Дагестане из-за снегопадов и сильного ветра более 45 тысяч человек остаются без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минэнерго региона.

Десятки тысяч человек остались без света в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Остаются без света свыше 45 тысяч человек», — сказали журналистам агентства в ведомстве.

Ранее главного управление МЧС по Дагестану сообщало, что в 12 муниципальных округах, в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах Дагестана из-за аварии без света остались более 16 тыс домов, в которых проживает почти 80 тыс человек.

«Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально значимых объектов», — уточнили в главке.

С 07.00 по МСК ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ввели особый режим работы. Сотрудники «Дагэнерго» и МЧС занимаются восстановлением работы электросетей и устранением последствий аварии.

Происшествия,Россети Северный Кавказ,
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