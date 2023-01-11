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51 минуту назад

В Шереметьево водитель телетрапа впал в кому во время работы

Елена Прошина

В московском аэропорту Шереметьево водитель телетрапа впал в кому прямо во время работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Водитель телетрапа протаранил самолет в "Шереметьево"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что 34-летнего мужчину обнаружили на рабочем месте, пока тот находился без сознания. Его доставили в реанимацию одной из больниц, где врачи диагностировали у пострадавшего интоксикацию неизвестным веществом.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее при посадке самолёта в аэропорту Хабаровска у воздушного судна лопнуло шасси.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Хабаровский аэропорт,
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