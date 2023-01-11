Известный  блогер пропал в Пензе

В Пензе пропал блогер и актер Тяпа (Артем Бординов). Соответствующее объявление появилось на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

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Отмечается, что 30-летний блогер перестал выходить на связь с 9 января.

По данным Telegram-канала SHOT, тревогу забила жена Бординова. Она обратилась в полицию, отметив, что ее супруг вышел из дома в ночь на 9 января и не вернулся, что ему несвойственно. С того же момента у него выключен телефон.

В беседе с Telegram-каналом другой местный блогер Зема также заявил, что не знает ничего о местонахождении Бординова.