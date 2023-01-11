Пропавшую на Урале мать пятерых детей нашли задушенной в лесу

Жительницу села Коптелово в Свердловской области и мать пятерых детей Любовь Белюшину, пропавшую 22 декабря, нашли задушенной в лесу. Главным подозреваемым является ее бывший муж Александр.

Фото: ТАСС ТАСС

О том, что тело Белюшиной нашли, E1.ru сообщили 11 января поисковики из отряда «Прорыв». Ее поиски продолжались с 22 декабря. В тот день она собиралась поехать к отцу в село Глинское под Режом, но так и не добралась туда. Тогда же она перестала отвечать на телефон и ее близкие забили тревогу.

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По данным Telegram-канала «112», об исчезновении Белюшиной первым сообщил ее экс-супруг. Во вторник, 10 января, четверых детей пары забрали сотрудники опеки, старший сын убитой от первого брака живет в Екатеринбурге. При этом их отца в известность об этом не поставили.

Старших дочерей сотрудница ПДН с полицейскими забрала из школы. Белюшину о происходящем сообщила 14-летняя Анастасия, передает «Комсомольская правда».

В «112» отмечают, что мужчина попал под подозрения у правоохранителей сразу, но ему удавалось хорошо играть роль убитого горем мужа и даже успешно пройти полиграф. Однако позже, когда в лесу нашли тело Белюшиной, и экс-супруга снова допросили на полиграфе он признался в содеянном и написал явку с повинной.

«В рамках возбужденного уголовного дела следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о предъявлении ему соответствующего обвинения», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.