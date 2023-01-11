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9 минут назад

Baza: водитель телетрапа под наркотиками протаранил борт «Аэрофлота»

News.ru

Telegram-канал Baza передает, что вечером 10 января водитель телетрапа в аэропорту Шереметьево протаранил самолет «Аэрофлота». По имеющимся данным, 34-летний мужчина по имени Алексей в момент ЧП находился под воздействием наркотических средств. Канал отмечает, что позднее его обнаружили в бессознательном состоянии и экстренно увезли в реанимацию больницы в Химках.

Baza: водитель телетрапа под наркотиками протаранил борт «Аэрофлота»
Фото: news.runews.ru

Как пишут авторы Baza, самолет, в который врезался телетрап, должен был вылететь в Красноярск. Само столкновение произошло непосредственно перед посадкой.

После обнаружения водителя в аэропорт вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Затем было принято решение увезти мужчину в реанимацию химкинской больницы. У Алексея, утверждает Baza, диагностировали интоксикацию. Он находится в коме.

Ранее в Иркутске был задержан 54-летний местный житель, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены. Мужчина расправился с супругой, решив, что в нее вселился инопланетянин.

Преступление было совершено 1 января. Подозреваемый распивал дома алкоголь, внезапно ему в голову пришла мысль, что в жену вселился представитель внеземной цивилизации. Он убил супругу топором для мяса и отрубил ей голову. После расправы над женой мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию.

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