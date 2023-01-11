В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
17 минут назад

Стали известны подробности драки российской учительницы с шестиклассницей

Lenta.ru

Шестиклассница раскрыла подробности конфликта с учителем в одной из школ Красноярска. Ее слова приводит «7 канал Красноярск».

Появились подробности драки российской учительницы с шестиклассницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об инциденте стало известно ранее 11 января. Сообщалось, что преподаватель географии из школы №34 подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Потасовку засняли одноклассники девочки, видеозапись была опубликована местными СМИ.

По словам ребенка, она нашла какую-то «коробку, которой все пользуются» и хотела показать ее матери. Учительница это увидела и начала кричать, что позвонит ее родителям. Наличие вейпа школьница при этом отрицает, но «внятно ответить корреспонденту "7 канала Красноярск", курила ли она на уроке» не смогла.

После этого, как утверждает девочка, она случайно вылила на педагога воду. Та выхватила бутылку и начала лить воду на ребенка в ответ, а потом схватила за волосы и начала «дергать». Очевидцы конфликта рассказывали, что после инцидента у школьницы оказался сломан палец.

Мать шестиклассницы прокомментировала случившееся в беседе с журналистами NGS24.RU.

«Драка однозначно была. У нее был палец ушибленный, но в школе она никому не говорила об этом, и, видимо, во время драки ей учительница задела его, поэтому она так громко плакала. Сломала она ей палец или перелом уже был, непонятно», — сообщила она.

Случившимся уже заинтересовались в МВД.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители