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23 минуты назад

Мобилизованного приговорили к 5,5 года колонии за избиение офицера в парке "Патриот"

ТАСС

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев офицеру в парке "Патриот". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

Мобилизованного осудили за избиение офицера в парке «Патриот»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу", - сказала представитель суда.

Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ).

Происшествия,Александр Лешков,
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