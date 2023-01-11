Мобилизованного осудили за избиение офицера в парке «Патриот»

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев офицеру в парке "Патриот". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.
"Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу", - сказала представитель суда.
Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ).