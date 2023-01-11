Возбуждено дело против учительницы из-за драки с пятиклассницей

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении учительницы географии из школы №34 в Красноярске, которая подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Об этом в среду, 11 января, сообщает RT на русском.

Фото: ТАСС ТАСС

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее было опубликовано видео инцидента. На появившихся кадрах видно, как россиянка толкает школьницу и пытается заламывать ей руки. Девочка сопротивляется и кричит на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешиваются. Затем педагог выгоняет заплаканную девочку из класса.

Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница является ее классным руководителем. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец. Руководство красноярской школы в курсе случившегося. По словам директора, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать.

«Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решен внутри школы без привлечения третьих лиц», — указала она.