Военнослужащие РФ пострадали от атаки беспилотника ВСУ в Курской области

Четверо военнослужащих пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, атака украинской армии на российские позиции произошла после полудня 10 января. О состоянии пострадавших военных пока неизвестно.

В ноябре 2022 года стало известно, что в Курской области сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины, еще двое российских военных были ранены.