Неизвестный заявил об угрозе взрыва во все торговые центры в Москве, начаты выборочные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренного ведомства города.
По данным собеседника агентства, в связи с ситуацией не осуществляется эвакуация столичных ТЦ.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», — говорится в сообщении.
Согласно предварительной версии, угроза взрыва на торговых площадях поступила с территории Украины.
Сейчас оперативные ведомства проводят выборочные проверки.
«Эвакуация не проводится», — заключил источник.
Ранее в Москве эвакуировали торговый центр из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.
11 октября 2022 сообщалось, что все школы российской столицы получили информацию от анонимов с Украины об угрозе взрывов. Все московские экстренные службы провели проверку информации.