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30 минут назад

В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ города

Газета.Ru

Неизвестный заявил об угрозе взрыва во все торговые центры в Москве, начаты выборочные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренного ведомства города.

Неизвестный заявил об угрозе взрыва во все торговые центры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным собеседника агентства, в связи с ситуацией не осуществляется эвакуация столичных ТЦ.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, угроза взрыва на торговых площадях поступила с территории Украины.

Сейчас оперативные ведомства проводят выборочные проверки.

«Эвакуация не проводится», — заключил источник.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

11 октября 2022 сообщалось, что все школы российской столицы получили информацию от анонимов с Украины об угрозе взрывов. Все московские экстренные службы провели проверку информации.

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