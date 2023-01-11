Неизвестный заявил об угрозе взрыва во все торговые центры в Москве, начаты выборочные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренного ведомства города.

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По данным собеседника агентства, в связи с ситуацией не осуществляется эвакуация столичных ТЦ.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, угроза взрыва на торговых площадях поступила с территории Украины.

Сейчас оперативные ведомства проводят выборочные проверки.

«Эвакуация не проводится», — заключил источник.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.