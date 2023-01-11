Россиянин забил палкой до смерти сына и оставил его тело в лесу

В Ленинградской области 75-летний местный житель забил до смерти 48-летнего сына. Об этом в среду, 11 января, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным ведомства, 3 января фигурант обратился в полицию и рассказал, что его сын ушел 24 декабря из дома и не вернулся. Спустя неделю рядом с дорогой у леса недалеко от поселка Ушакова нашли тело потерпевшего.

Выяснилось, что пенсионер поссорился с жертвой, несколько раз ударил сына деревянной палкой по голове, нанеся смертельные ранения. Затем россиянин положил тело в машину, вывез в лес и оставил там.