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35 минут назад

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме в Самаре

Никита Бородкин

Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в центре Самары утром в среду, 11 января. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали пять человек, в том числе два ребенка — один из детей скончался в больнице от полученных травм.

Возгорание произошло в здании на улице Некрасовская, ему присвоен третий ранг сложности. Пожар начался с одной из квартир, после он охватил лестничную клетка с первого по третий этаж. Сейчас площадь распространения пламени составляет 800 квадратных метров, существует риск перехода огня на два соседних многоквартирных дома.

Двое детей погибли при пожаре в Воронеже

Telegram-канал 112 уточняет, что погибшая — пятилетняя девочка. Остальных жителей дома эвакуировали. В тушении принимают участие 43 человека и 12 единиц техники.

Напомним, что во вторник, 11 января, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Караганде. ЧП случилось в 16-этажном жилом доме на проспекте Республики. В ходе проведения разведки спасатели обнаружили тела трех человек, из здания были спасены 11 жильцов, в том числе двое детей.

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