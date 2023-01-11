Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в центре Самары утром в среду, 11 января. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали пять человек, в том числе два ребенка — один из детей скончался в больнице от полученных травм.

Возгорание произошло в здании на улице Некрасовская, ему присвоен третий ранг сложности. Пожар начался с одной из квартир, после он охватил лестничную клетка с первого по третий этаж. Сейчас площадь распространения пламени составляет 800 квадратных метров, существует риск перехода огня на два соседних многоквартирных дома.

Telegram-канал 112 уточняет, что погибшая — пятилетняя девочка. Остальных жителей дома эвакуировали. В тушении принимают участие 43 человека и 12 единиц техники.