В российском регионе неизвестный поджег военкомат

В Амурской области неизвестный устроил поджог военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел 11 января в 05:00 по местному времени в поселке Магдагачи. Поджигатель разбил окно военкомата, расположенного на улице Максима Горького, с задней стороны и бросил в него какой-то предмет, после чего началось возгорание.

Пожар заметил сторож и вызвал спасателей МЧС, которые оперативно его потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Полиция ведет поиск поджигателя.

В военкомате подтвердили РБК факт поджога. Злоумышленник использовал бутылку с зажигательной смесью, ее нашли на месте возгорания. В результате происшествия небольшие повреждения получил кабинет, где находится архив, и аппаратура, которая стояла на окне.