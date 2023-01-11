В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
35 минут назад

В российском регионе неизвестный поджег военкомат

Lenta.ruиещё 1

В Амурской области неизвестный устроил поджог военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В российском регионе неизвестный поджег военкомат
Фото: 

Инцидент произошел 11 января в 05:00 по местному времени в поселке Магдагачи. Поджигатель разбил окно военкомата, расположенного на улице Максима Горького, с задней стороны и бросил в него какой-то предмет, после чего началось возгорание.

Пожар заметил сторож и вызвал спасателей МЧС, которые оперативно его потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Полиция ведет поиск поджигателя.

В военкомате подтвердили РБК факт поджога. Злоумышленник использовал бутылку с зажигательной смесью, ее нашли на месте возгорания. В результате происшествия небольшие повреждения получил кабинет, где находится архив, и аппаратура, которая стояла на окне.

Калитка, ведущая на территорию вокруг военкомата, не запирается. Здание не оснащено видеонаблюдением.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители