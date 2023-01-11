Первоклассник напал на учительницу с осколком стекла

В закрытом городе Вилючинск на Камчатке первоклассник напал на учительницу и поранил ее стеклом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Ведомство начало проверку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает издание «Кам 24», инцидент произошел во вторник, 10 января. По предварительной информации, ученик разбил фоторамку и угрожал детям осколком стекла. Педагог получила порез, когда успокаивала ребенка.

В управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю добавили, что школьник и раньше проявлял агрессию к окружающим.