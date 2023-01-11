Первоклассник напал на учительницу с осколком стекла

В закрытом городе Вилючинск на Камчатке первоклассник напал на учительницу и поранил ее стеклом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Ведомство начало проверку.
Как сообщает издание «Кам 24», инцидент произошел во вторник, 10 января. По предварительной информации, ученик разбил фоторамку и угрожал детям осколком стекла. Педагог получила порез, когда успокаивала ребенка.
В управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю добавили, что школьник и раньше проявлял агрессию к окружающим.
В прокуратуре отметили, что сотрудники ведомства выясняют, какие меры принимались для урегулирования конфликтов между учениками. Следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.