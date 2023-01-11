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15 минут назад

На Камчатке первоклассник напал на учительницу и ранил ее стеклом

Никита Бородкин

В закрытом городе Вилючинск на Камчатке первоклассник напал на учительницу и поранил ее стеклом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Ведомство начало проверку.

Первоклассник напал на учительницу с осколком стекла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание «Кам 24», инцидент произошел во вторник, 10 января. По предварительной информации, ученик разбил фоторамку и угрожал детям осколком стекла. Педагог получила порез, когда успокаивала ребенка.

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В управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю добавили, что школьник и раньше проявлял агрессию к окружающим.

В прокуратуре отметили, что сотрудники ведомства выясняют, какие меры принимались для урегулирования конфликтов между учениками. Следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.

Происшествия,Следственный комитет,
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