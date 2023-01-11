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23 минуты назад

В Томске задержали помощника депутата Аветяна

News.ru

В Томске силовики пришли с обыском к помощнику депутата городской думы и члена партии «Яблоко» Давида Аветяна Станиславу Шмакову, сообщил Аветян ОВД-Инфо (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Во время обыска у Шмакова изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед. В рамках какого дела проходят следственные действия, неизвестно.

В Томске задержали помощника депутата Аветяна
Фото: News.ruNews.ru

В Томске утром 11 января силовики пришли с обыском к Станиславу Шмакову — помощнику независимого депутата городской Думы и члена партии «Яблоко» Давида Аветяна. <...> Во время обыска у Шмакова изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед. После этого мужчину увезли на допрос, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве полицейские пришли с обыском в квартиру, где находились активисты Айза Максутова, Дмитрий Корбашов, Феликс Кадохов, Лолита Ткаченко, братья Максим и Филипп Георгиевы, а также один мужчина, решивший остаться анонимным. При этом братьев Георгиевых доставили на допрос, а Кадохова, Корбашова и их товарища увезли из военкомата в ОВД по району Раменки.

Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире участницы группы Pussy Riot Риты Флорес, о чем сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли из дома всю технику. Флорес проходит свидетелем по уголовному делу в отношении издателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Происшествия,Петр Верзилов,Минюст России,Партия "Яблоко",Госдума,
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