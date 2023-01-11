В Томске задержали помощника депутата Аветяна

В Томске силовики пришли с обыском к помощнику депутата городской думы и члена партии «Яблоко» Давида Аветяна Станиславу Шмакову, сообщил Аветян ОВД-Инфо (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Во время обыска у Шмакова изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед. В рамках какого дела проходят следственные действия, неизвестно.

В Томске утром 11 января силовики пришли с обыском к Станиславу Шмакову — помощнику независимого депутата городской Думы и члена партии «Яблоко» Давида Аветяна. <...> Во время обыска у Шмакова изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед. После этого мужчину увезли на допрос, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве полицейские пришли с обыском в квартиру, где находились активисты Айза Максутова, Дмитрий Корбашов, Феликс Кадохов, Лолита Ткаченко, братья Максим и Филипп Георгиевы, а также один мужчина, решивший остаться анонимным. При этом братьев Георгиевых доставили на допрос, а Кадохова, Корбашова и их товарища увезли из военкомата в ОВД по району Раменки.