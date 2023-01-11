Неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщает BFM со ссылкой на источники в полиции.
От действий злоумышленника пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе один полицейский. В правоохранительных органах отметили «эффективную и смелую реакцию» сотрудников, которые смогли быстро задержать преступника.
Происшествие привело к нарушению движения нескольких поездов. Сейчас на месте работают экстренные службы, подробности инцидента и мотивы нападавшего выясняются.
Напомним, что 23 декабря в Париже неизвестный открыл стрельбу в курдском квартале в центре города. В результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения. Сообщалось, что 69-летний злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, а при задержании не оказал сопротивления полицейским. Следователи заявляли, что преступление могло быть совершено на почве расизма.
Как заявляла главный прокурор Парижа Лор Бекку, подозреваемый вышел на свободу после того, как год назад напал с мечом на палатки в парижском лагере для беженцев.