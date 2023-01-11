В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
37 минут назад

Неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже

Никита Бородкин

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщает BFM со ссылкой на источники в полиции.

Неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

От действий злоумышленника пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе один полицейский. В правоохранительных органах отметили «эффективную и смелую реакцию» сотрудников, которые смогли быстро задержать преступника.

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Происшествие привело к нарушению движения нескольких поездов. Сейчас на месте работают экстренные службы, подробности инцидента и мотивы нападавшего выясняются.

Напомним, что 23 декабря в Париже неизвестный открыл стрельбу в курдском квартале в центре города. В результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения. Сообщалось, что 69-летний злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, а при задержании не оказал сопротивления полицейским. Следователи заявляли, что преступление могло быть совершено на почве расизма.

Как заявляла главный прокурор Парижа Лор Бекку, подозреваемый вышел на свободу после того, как год назад напал с мечом на палатки в парижском лагере для беженцев.

Происшествия,В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители