Неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщает BFM со ссылкой на источники в полиции.

От действий злоумышленника пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе один полицейский. В правоохранительных органах отметили «эффективную и смелую реакцию» сотрудников, которые смогли быстро задержать преступника.

Происшествие привело к нарушению движения нескольких поездов. Сейчас на месте работают экстренные службы, подробности инцидента и мотивы нападавшего выясняются.

Напомним, что 23 декабря в Париже неизвестный открыл стрельбу в курдском квартале в центре города. В результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения. Сообщалось, что 69-летний злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, а при задержании не оказал сопротивления полицейским. Следователи заявляли, что преступление могло быть совершено на почве расизма.