В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Александра Белюшина по подозрению в убийстве своей бывшей супруги Любови, чье тело было обнаружено после трех недель поисков. Об этом E1.ru сообщила сестра задержанного.

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Мужчина сознался силовикам, что задушил бывшую жену и увез тело на машине на Режевской тракт. Там погибшую нашли поисковики.

У нее остались пятеро детей, их забрали органы опеки. Многодетная мать Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но так до него не доехала.