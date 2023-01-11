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32 минуты назад

Цистерна с соляркой загорелась у метро в Новой Москве

Никита Бородкин

Емкость с тонной солярки загорелась на стройплощадке в Новой Москве в районе станции метро «Рассказовка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Цистерна с соляркой загорелась у метро в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рядом с горящей цистерной находятся многоэтажки и парковка для автомобилей — огонь уже перекинулся на четыре автомобиля. Отмечается, что топливо из цистерны разливается по ливневке на расстояние порядка 200 метров.

Напомним, что во вторник, 10 января, в Москве произошел еще один пожар — крупное возгорание случилось в здании автосервиса на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Из помещения удалось успешно эвакуировать 233 человек, о пострадавших не сообщалось. Общая площадь возгорания составила примерно 2 тысячи квадратных метров, к тушению кроме обычной пожарной техники привлекались вертолеты.

В столичной прокуратуре заявляли, что по факту происшествия начата проверка, в том числе и в части соблюдения требований пожарной безопасности.

Также вечером 10 января пожар произошел на складе за торговым центром в поселке Отрадное в Подмосковье. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

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