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11 минут назад

Российская учительница подралась с пятиклассницей и попала на видео

Lenta.ruиещё 1

Учительница географии из школы №34 в Красноярске подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Потасовку засняли одноклассники девочки, видео опубликовал портал NGS24.RU.

Российская учительница подралась с пятиклассницей и попала на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На появившихся кадрах видно, как россиянка толкает школьницу и пытается заламывать ей руки. Девочка сопротивляется и кричит на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешиваются. Затем педагог выгоняет заплаканную девочку из класса.

Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница является ее классным руководителем. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец. Руководство красноярской школы в курсе случившегося. По словам директора, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать.

«Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решен внутри школы, без привлечения третьих лиц», — указала она.

В региональном управлении образования пояснили, что к ним обратились родители школьницы, начата проверка.

Ранее учительница рисования в школе Архангельска подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников.

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