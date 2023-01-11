Вор в законе Костя Канский получил восемь лет

Суд в Красноярске приговорил вора в законе Константина Найбауэра, известного в преступном мире как Костя Канский, к восьми годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

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В декабре 2022 года присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. По мнению жюри, криминальный авторитет с 1997 года по настоящее время имеет статус вора в законе и оказывает влияние на преступную среду Красноярского края.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД.