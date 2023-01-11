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46 минут назад

Вор в законе Костя Канский получил восемь лет

Lenta.ruиещё 3

Суд в Красноярске приговорил вора в законе Константина Найбауэра, известного в преступном мире как Костя Канский, к восьми годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Вор в законе Костя Канский получил восемь лет
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В декабре 2022 года присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. По мнению жюри, криминальный авторитет с 1997 года по настоящее время имеет статус вора в законе и оказывает влияние на преступную среду Красноярского края.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД.

По данным полиции, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальном мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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