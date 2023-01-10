Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области увеличилось до 6 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Пол его словам, в больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями, ей оказывают помощь. Еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что при обстреле были повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозяйственная постройка.

Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в настоящее время город Шебекино находится под обстрелом, есть двое пострадавших

Гладков отметил, что все оперативные службы находятся на месте.

Информация по разрушениям уточняется, добавил он.

Утром 10 января Вячеслав Гладков сообщал, что ночью город Шебекино попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.