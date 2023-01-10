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19 минут назад

Число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области увеличилось до 6 человек

Газета.Ruиещё 1

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области увеличилось до 6 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области увеличилось до 6 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пол его словам, в больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями, ей оказывают помощь. Еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что при обстреле были повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозяйственная постройка.

Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в настоящее время город Шебекино находится под обстрелом, есть двое пострадавших

Гладков отметил, что все оперативные службы находятся на месте.

Информация по разрушениям уточняется, добавил он.

Утром 10 января Вячеслав Гладков сообщал, что ночью город Шебекино попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, никто не пострадал, однако в 12 частных домах обнаружены различные разрушения, также была повреждена опора линии электропередачи.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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