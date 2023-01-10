Игумена задержали за растление подростков в Подмосковье

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области задержали 85-летнего настоятеля монастыря Святой Живоначальной Троицы по подозрению в изнасиловании двух подростков. Об этом во вторник, 10 января, сообщает « Московский комсомолец ».

В отношении священнослужителя возбуждено уголовное дело после обращения в полицию двух молодых людей 18 и 23 лет. Они сообщили, что в 2016-2017 годы игумен подвергал их сексуальному насилию в стенах монастыря. По данным издания, один из пострадавших также имеет судимость за растление несовершеннолетнего лица.